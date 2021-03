Abidal: 'Si no hubiésemos fichado a Griezmann, Neymar habría vuelto al Barcelona'

A siete meses de que el Barcelona optó por un acuerdo de rescindir el contrato de Éric Abidal, el exsecretario técnico del club reveló que si 'no hubiésemos fichado a Griezmann, habría vuelto Neymar'.

En entrevista con el rotativo inglés, The Telegraph, Abidal explicó que la demanda impuesta por el astro brasileño a los culés, sumado al arribo del 'Killer' francés, evitó el regreso del atacante del PSG.

"Diez días antes del final del período de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo (director deportivo). Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100 por ciento podríamos haber vuelto a fichar a Neymar. Necesitábamos un atacante y cuando Ney estaba en Barcelona era increíble. No se trata de qué jugador es mejor, era lo que pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo.

"El presidente decidió fichar a Griezmann. Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió ".

