Video: Mexicana Tanna Sánchez anotó un golazo de chilena con la Universidad de Alabama

Tanna Sánchez anotó uno de los goles más bonitos en la temporada, con el que ayudó a su equipo para amarrar la victoria en el torneo femenil de la División 1 de la NCAA.

Después de un tiro de esquina, la mexicana se acomodó y anotó un golazo de chilena para darle la victoria a la Universidad de Alabama, por 4 a 2.

El partido se había complicado, ya que la Universidad del Sur de Alabama recortó un 3-0 a 3-2, por lo que la anotación de la defensa azteca le dio tranquilidad al equipo.

Este gol es para todos los que me apoyaron en algún momento de mi vida ! Sin ustedes no habría sido posible https://t.co/eRgsaCfRaY — Tanna_sc (@sc_tanna) March 22, 2021

"Este gol es para todos los que me apoyaron en algún momento de mi vida. Sin ustedes no habría sido posible", publicó Tanna a través de Twitter, quien también es seleccionada Sub 20 con el Tri.

