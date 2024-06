Christian 'Chaco' Giménez reanudó su amistad con Leo Messi gracias a un jersey de Santi

El exseleccionado mexicano Christian 'Chaco' Giménez ha revelado una anécdota sobre cómo reanudó su amistad con el histórico futbolista argentino Lionel Messi, todo gracias a un jersey de su hijo, Santiago Giménez.

En mayo de 2009, Giménez fue convocado a la Selección Argentina dirigida por Diego Armando Maradona, en la que Lionel Messi ya era la gran figura. Aunque no llegó a jugar ni un solo minuto, tuvo la oportunidad de compartir habitación con Messi en Ecuador, debido a la suspensión de Sergio 'Kun' Agüero, quien usualmente compartía habitación con el astro argentino.

Sin embargo, a pesar de la conexión inicial, Giménez confesó que desde entonces no había tenido contacto con Messi. No fue hasta hace unos meses, durante los partidos entre Inter Miami y Monterrey que 'Chaco' transmitió con Fox Sports, que encontró una oportunidad para retomar la comunicación.

Giménez narró que, aunque no pudo ver a Messi ni en Miami ni en Monterrey, decidió enviarle una camiseta de su hijo a través del utilero del Inter Miami. Junto con la camiseta, incluyó unas palabras de agradecimiento para Messi. “No esperaba otra cosa, yo quería devolverle, decirle ‘este es mi hijo’, al que le diste la camiseta la vez pasada”, relató Giménez.

La sorpresa llegó poco después. “Fue como jueves el último partido en Monterrey con Inter y el martes estoy corriendo y me llega un mensaje raro de un número de Estados Unidos, y veo el número y era él, agradeciéndome que le había mandado la camiseta de mi hijo, diciéndome él ‘qué lástima que no nos pudimos ver’”, contó el 'Chaco'. “Y le digo ‘si me dices ¡me tomo un vuelo ahora y me voy a verte!’”.

