Chucky Lozano abre las puertas a Memo Ochoa en San Diego FC: "Me gustaría que viniera"

Hirving 'Chucky' Lozano abrió las puertas a más jugadores mexicanos en San Diego FC, equipo con el que fue presentado formalmente este jueves. Y en específico, refirió al caso de Guillermo Ochoa, quien se quedó sin club tras su salida de Salernitana en la Serie A y que ha sonado como refuerzo de los de California.

En entrevista con TUDN, Lozano destacó los planes que tiene la nueva franquicia de la MLS y consideró que será una buena opción para sus compatriotas. "Sí, sin duda (le gustaría que llegara Memo Ochoa a San Diego). Tiene las puertas abiertas. En este momento no puedo empezar a hablar de eso, me gustaría que vinieran más mexicanos, el proyecto es importante, sí me gustaría que vinieran más mexicanos".

"Todos son bienvenidos, tienen las puertas abiertas", reiteró 'Chucky', que agregó que buscará mantener el contacto para crear alternativas para el club. "Vamos a tratar de estar en contacto para poder hacer y dar opciones en la construcción del equipo, vamos a ver cuáles son las opciones".

Por otra parte, no descartó su regreso a Europa, donde ya jugó con Napoli en la Serie A y PSV en la Eredivisie. "En el futbol no se sabe, tal vez pueda regresar, tal vez no, ahora en este momento estoy en PSV, voy a ayudar al equipo, me dio cosas muy bonitas, amigos, directivos, siempre son super lindos con nosotros, regresar a San Diego para darlo todo".

Finalmente, compartió que no se arrepiente de firmar con el club estadounidense. "La edad es un número, a veces en la vida hay cosas o momentos que dejan oportunidades, en este momento se me dio esta oportunidad, el proyecto, el club, cuando me lo mostraron en la mesa, me identifiqué, quiero ayudar y poner una huella en México de los jóvenes".

