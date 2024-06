Enrique 'Ojitos' Meza elogia al Chucky tras llegada a la MLS con San Diego FC

Hirving 'Chucky' Lozano fue presentado como nuevo jugador de San Diego FC de la MLS en medio de una atmósmera emotiva y que contó con un invitado especial: Enrique 'Ojitos' Meza, quien debutó al atacante mexicano en la Liga MX cuando dirigía a Pachuca.

El exentrenador no dudó en elogiar a Lozano y aseguró que el éxito que ha tenido en su carrera se debe a la determinación que ha tenido desde que era pequeño.

"Desde chiquito estaba muy decidido en llegar a ser alguien en el futbol, se entregaba siempre al máximo", dijo Meza durante el evento de presentación de Lozano.

'Ojitos' Meza estuvo en la presentación de Hirving Lozano con San Diego FC. 'Chucky' conmovido le dedicó unas palabras a su padre del futbol

Por su parte, el 'Chucky' también se tomó el tiempo de hablar sobre su extécnico y señaló estar agradecido con él por el cariño y apoyo que le ha mostrado a lo largo de los años, al grado de considerarlo como su "padre del futbol".

"El profe Meza es como un padre para mí, un padre del futbol, siempre me ha seguido. Trato de tener mucha comunicación con él y todos los días me da un consejo diferente. Le tengo mucho cariño y siempre me apoyó desde el inicio, tengo muy bonitos recuerdos sobre él", comentó.

