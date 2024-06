Necaxa rechazó oferta de Pumas por Ricardo Monreal

La cuenta regresiva para el inicio del Apertura 2024 de la Liga MX comenzó y varios equipos comienzan a presentar refuerzos para este nuevo certamen. Sin embargo, uno de los que ha destacado por su poca actividad son los Pumas, que se ha olvidado de la formación en fuerzas básicas pero tampoco ha realizado grandes fichajes.

En este contexto, Carlos Ponce de León reveló que los universitarios buscaron a Ricardo Monreal, seleccionado mexicano que milita en Necaxa y que tiene pasado con los de la UNAM, con quienes estuvo un año en la Liga de Expansión -del Apertura 2021 al Clausura 2022- y disputó 25 encuentros con dos goles, además de un juego más en la categoría Sub-20.

"Lo buscó Pumas. Es uno de los mejores de Necaxa, de los que destacó el torneo anterior. Pumas hizo una oferta, Necaxa la vio pero dijo 'No gracias'", explicó en una emisión más del programa de Los Informantes en RÉCORD+. Monreal, que actualmente está en concentración con la Selección Mexicana Sub 23 en el Torneo Maurice Revello, se afianzó el pasado Clausura 2024 con los Rayos, incluso como titular a lado de Diber Cambindo.

"La oferta fue muy baja. El tema con Pumas es que no tiene refuerzos; y todo indica que no van a tener refuerzos", añadió Ponce de León y aunque señaló que podría presentar otra oferta por Monreal, parece difícil que ocurra. "El problema es que Pumas no tiene cerrado nada y no se ve para cuándo", finalizó. Los universitarios ya se encuentran en pretemporada, con la ausencia de sus seleccionados nacionales y todavía sin fichajes.

