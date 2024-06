Magallán sobre dejar Pumas y volver a Boca Jrs.: “El deseo lo tengo, pero estoy feliz acá”

El defensa central argentino Lisandro Magallán se ha vuelto una pieza clave para los Pumas en los últimos torneos y gran parte de la solides del equipo recae en él, pero los aficionados universitarios temen que en cualquier momento puedan perder a una de las figuras del equipo.

Durante el mercado de transferencias surgió el rumor sobre el posible regreso de Magallán a su natal Argentina para jugar con Boca Juniors, esto a raíz de una entrevista que dio en el país sudamericano, pero el defensa de Pumas dejo claras sus intenciones en este momento de su carrera.

"Hice una entrevista en Argentina y es inevitable que la prensa argentina me haga preguntas de Boca, es normal, soy ex de Boca, yo el deseo de volver a Argentina lo tengo, pero no me saca el foco de donde estoy, o me impide disfrutar del momento en Pumas y disfrutar del club, estoy feliz acá, pero el deseo lo tengo, es mi país, está mi familia y amigos, cuando yo proyecto mi carrera, en un momento me gustaría volver a Argentina", declaró Magallán en entrevista para TUDN.

Con esto ‘Licha’ deja claro que si bien sí tiene el deseo de volver a jugar en e futbol argentino en un futuro, al día de hoy está completamente comprometido con los Pumas y seguramente su vuelta a Boca se dará en la recta final de su carrera, pero hoy a sus 30 años, está más que firma con los universitarios.