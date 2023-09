Lisandro Magallán, el futbolista de Pumas que es abogado, habla tres idiomas y toca la guitarra

Pumas tiene en Lisandro Magallán un futbolista diferente. Y es que además de ser ya uno de los líderes del equipo, el defensa central estudia derecho, habla tres idiomas, toca la guitarra, es apegado a su familia y sabe hacer pan.

El argentino, quien llegó al Pedregal en este torneo, compartió que no ha sido sencillo llegar a donde está, pues contrario a lo que se pudiera pensar, la vida del futbolista no es fácil.

"Soy muy familiar, somos muy cercanos. Tenemos una panadería en Argentina, es un negocio familiar que empezó mi papá hace muchos años con la intención de que sus hijos tuvieran un sustento si las cosas no iban como esperamos y apostó en eso, pero le gustaba, de sangre viene la panadería porque su padre era el panadero del pueblo. Ahora mi papá ya no está y mis hermanos y mi mamá están trabajando en el sueño de mi papá. Ninguno salió para el lado de la panadería y la vida nos fue empujando. Cuando voy a la empresa he enrollado las medialunas (cuernitos en México), pero no soy un gran conocedor, yo pruebo que está rico.

"Sigo estudiando derecho. No es fácil la vida de futbolista, pasé por momentos buenos y malos, gracias a Dios mi familia me acompañó y me mantuvo los pies en la tierra, siempre me trataron como uno más, no me creí más por tener dinero o ser futbolista; no es todo color de rosa como se ve, el estudio me ha servido para tener un doble proyecto", dijo a RÉCORD, al tiempo en que agregó: "La vida del futbolista no es fácil porque el entorno lleva a eso, salir en televisión, fotos, dinero, las personas que se te acercan a raíz de eso, nunca me trataron diferente por ser el futbolista de la casa".

Incluso parte de la familia Magallán estará con Lisandro en estos días, ya que este miércoles es su cumpleaños y lo acompañarán el sábado al Estadio Azteca.

"Ahora están viniendo de Argentina para poder vivir este partido también, un hermano viene porque también es mi cumpleaños el miércoles y ser parte de este partido porque desde allá entiende que puede ser para mi uno de los partidos más importantes del año".

