Christophe Galtier sobre la Champions: 'No somos los favoritos para ganarla'

A pesar de tener un mercado de fichajes discreto en comparación al de los últimos años donde hubieron bombazos, no se puede descartar al PSG como uno de los favoritos a ganar la Champions League de esta temporada.

Sin embargo, Christophe Galtier, entrenador de los parisinos, aseguró que no son candidatos al título, e incluso agregó que sería irrespetuoso para los demás equipos llamarse de esta manera.

"No, eso sería irrespetuoso con los otros competidores. Cada año, ocho o nueve equipos creen que pueden ganar la Champions League, a menudo no llegan hasta el final, hay sorpresas, escenarios increíbles. Que el club tenga la ambición de ganarla es legítimo. Que seamos favoritos, no lo creo", opinó en conferencia de prensa.

Asimismo, Galtier reveló que tras el triunfo ante el Nantes, hay ansias de comenzar el torneo de clubes más importante a nivel mundial. Además, destacó la actitud que tuvieron sus jugadores en su más reciente encuentro.

"Me di cuenta, tras nuestra victoria en Nantes, de que los jugadores se proyectaron rápidamente hacia el partido de mañana. Es la primera vez que veo a los jugadores proyectarse tan rápidamente en un partido, ya sea colectiva o individualmente. Hay ganas de empezar esta competición con una magnífica exhibición", sentenció.

PSG debutará en la Champions League recibiendo a la Juventus. Este será el primer encuentro de ambos equipos que forman parte del Grupo H, donde destacará la ausencia de Ángel Di María, quien haría su regreso al Parque de los Príncipes.

