Chucky Lozano destacó su paso en Europa: 'Fui el primero en hacer una carrera así en Italia y Holanda'

El paso de Hirving Lozano por Europa está cada vez más cerca de terminar, por lo que el delantero mexicano recordó sus mejores momentos en el Viejo Continente, asegurando que, ‘ha sido un sueño’.

A poco más de un mes de dejar Europa por primera vez en ocho años, Chucky Lozano destacó lo que ha logrado en su carrera, asegurando que ningún otro mexicano ha logrado igualar lo que él hizo tanto en Holanda como en Italia.

“Gracias a Dios el futbol me ha dado muchas cosas tan bonitas, tan maravillosas, que la verdad que no quiero llamar; bueno, sentirme tan arrogante, pero gracias a Dios he sido el primero en hacer una carrera así en Italia, en Holanda; y bueno, la verdad que para mí ha sido un sueño”, comentó en entrevista para Fox Sports.

Desde su llegada al viejo continente en el 2017, el delantero mexicano ha sumado 271 partidos entre PSV y Napoli, donde logró anotar 80 goles y dar 44 asistencias. Además, logró ganar cuatro títulos incluyendo el Scudetto en la Serie A.

Ahora, en el 2025 Hirving Lozano dejará el futbol europeo para llegar a la Major League Soccer uniéndose al equipo de expansión, San Diego FC.

