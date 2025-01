¿Clásico fuera de España? Tebas, presidente de LaLiga, opinó al respecto

Javier Tebas, presidente de LaLiga, recientemente habló sobre distintos temas que aquejan la actualidad del máximo circuito en España. Desde clubes que no están de acuerdo con algunos horarios, hasta lo más interesante; el cambio de sede del Clásico español.

El próximo enfrentamiento entre las dos escuadras más grandes de España, es el 11 de mayo del presente año. El estadio del FC Barcelona, aún se encuentra en remodelación, y el Estadio Olímpico Lluís Company (también conocido como Olímpico de Montjuïc) vence su acuerdo con el conjunto catalán el 30 de abril.

Javier Tebas | AP|

Aunque, el Barça ha buscado una prórroga al ayuntamiento de Cataluña para poder jugar ahí, el equipo de Hansi Flick tiene que buscar otras opciones en caso de que no puedan seguir jugando ahí.

Tebas opina sobre el cambio de sede

"A nosotros no nos han comunicado nada -sobre que no se pueda jugar el Clásico en Barcelona-. Sé lo que he podido leer. Se hablaba fuera de España, pero no sabemos nada. De hecho, si hay un problema de fuerza mayor por las obras, como ha habido en otras ocasiones, se ha jugado fuera de su estadio", mencionó Tebas en conferencia.

Raphinha con Barcelona | AP|

El presidente de LaLiga, también notificó que no es una decisión que le corresponde al Barcelona, sino también al conjunto blanco. "Tendrían que tener la autorización del Real Madrid, y se estudiaría", concluyó Tebas sobre el tema del Clásico.

Arbitraje, racismo y Mbappé

El mandatario, también habló sobre varios temas recientes en el futbol español. Mencionó a la prensa que LaLiga sigue trabajando en conjunto para terminar no solo con el racismo, también con la homofobia y discriminación.

"Es un tema que, por desgracia, llevamos viendo un par de años. No es un tema nuevo. No me gustan ese tipo de críticas, como las que se están realizando por Realmadrid TV o las de Joan Laporta”, fueron las palabras sobre el actual arbitraje en España.

Mbappé | AP|

Sobre Mbappé, refirió que solo era cuestión de tiempo para su adaptación; y que no solo le dejará grandes glorias al Real Madrid, también al futbol español.

