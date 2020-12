Cristiano: CR7 reveló que extraña a la afición ovacionándolo al grito de 'uuuuhhhh'

El 'Killer' de la Juventus, Cristiano Ronaldo, elegido como el mejor jugador del Siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai, reveló previo a recibir el galardón cómo vive su postura ante la ausencia de la afición en los estadios por la pandemia del Covid-19.

Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Leo Messi, el brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah. Presente en el lujoso Hotel Armani, el astro portugués recibió con emoción el premio.

"Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", explicó.

Cristiano Ronaldo, @Globe_Soccer's Player Of The Century. pic.twitter.com/TeKca31Alx — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 27, 2020

Sin embargo, reconoció que extraña el aliento del público cuando derrocha su magia dentro del terreno de juego.

"No me gusta nada jugar en estadios vacíos. Sin aficionados el futbol no es nada. Jugar en estadios vacíos es aburrido, en mi opinión. Respeto todos los protocolos y por supuesto que la salud es lo primero, pero no me gusta.

"Me gusta escuchar a la gente gritar y que hagan 'uuuuuuuuuhhhhhh'. Ver como en todo el mundo la gente y otros jugadores hacen el grito me motiva", explicó.

