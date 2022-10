Cristiano Ronaldo abandonó el campo tras no jugar ante el Tottenham Hotspurs

Este miércoles el Manchester United recibió en Old Trafford al Tottenham Hotspurs, como ya es costumbre en el equipo de Erik Ten Hag Cristiano Ronaldo no salió en el once inicial aunque, por el rival, se creía que tendría minutos.

Conforme el partido se fue haciendo viejo las posibilidades de ingreso para el portugués se fueron disminuyendo y no porque el neerlandés hiciera sus cinco sustituciones sino porque el reloj seguía su marcha.

El primer cambio de Ten Hag vino al minuto 76 cuando ingresó Scott McTominay en lugar de Antony, al 87 Antony Elanga sustituyó a Jadon Sancho y el danés Christian Eriksen entró por Casemiro.

Con un poco de esperanza para ingresar aunque sea un par de minutos Cristiano permaneció en el banco hasta el minuto 89, instante en el que ya ningún compañero del lusitano continuó calentando por lo que CR7 decidió partir a los vestidores en lugar de regresar al banquillo.

Aún sin Cristiano en la cancha el United sumó tres unidades que, al término de esta jornada, los coloca en quinto puesto con 19 unidades, con este suman su tercer partido sin derrota en la Premier League después del 6-3 ante el Manchester City.

