Emilino 'Dibu' Martínez tiene un estilo bastante peculiar de defender su arco y eso no gusta a mucho en el mundo del futbol. El arquero argentino fue recientemente criticado por el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.

“Una cosa repugnante. Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo", apuntó el esloveno.

¿TAMBIÉN CRITICÓ A LIONEL MESSI?

“Si ves cómo reaccionó durante los penaltis... No puedo entender que se burle de él (Mbappé), lo del muñeco y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó.

"(Messi) debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian", sostuvo el dirigente.

La Selección Argentina levantó el título del mundo en Qatar, gracias en gran parte a las atajadas de Martínez durante la Final.

