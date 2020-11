Diego Godín sobre positivos por Covid-19: 'Hubo descuidos en la Selección Uruguaya'

Diego Godín, capitán de la Selección de Uruguay, reconoció que en la concentración de la Selección Uruguaya en la Fecha FIFA varios jugadores se decuidaron y no siguieron las medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

"Es verdad que intentamos cumplir todos los protocolos y todos los detalles, pero como cualquier ser humano a veces te descuidas y si estás en un grupo donde te dicen que son todos negativos, puedes tener algún descuido", comentó Godín para Telemundo.

“La autocrítica es lo primero que hacemos. No te voy a decir que no hubo un descuido porque en la foto se ve que estamos sin mascarilla, y eso es un descuido, pero eso no implica que nos contagiamos en el momento de la foto”, recalcó Diego.

Y es que hasta el momento ya son 15 los jugadores que dan positivo por Covid-19 incluyendo jugadores como Luis Suárez y Rodrigo Muñoz, cuerpo técnico y el mismo secretario de prensa

El capitán uruguayo comentó que el contagio inició en la convivencia que se tuvo previo al encuentro ante Colombia, pero recalcó que eso sucedió previo a la foto en la que se observaban a varios jugadores sin cubrebocas alrededor de una fogata.

Así mismo, el central comentó que en dentro de la Selección el protocolo es mucho más estricto que en un club. “El riesgo de contagio es mayor en el club que en la Selección. En la Selección no tienes contacto con el exterior y estamos permanentemente controlas, el virus ya estaba circulando dentro de la burbuja sin saberlo”, concluyó Godín.