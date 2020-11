Luis Suárez: Baja vs Barcelona tras nuevo positivo por Covid-19

¡Malas noticias para el Atlético de Madrid! El delantero uruguayo Luis Suárez, repitió la prueba del coronavrius y lamentablemente volvió a dar positivo, por lo que se perderá el duelo de Liga española contra el Barcelona en el Wanda Metropolitano (sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas).

Recordemos que la Asociación Uruguaya de Futbol dio a conocer que realizó pruebas a toda la selección celeste, y El Pistolero estuvo entre los tres positivos de la plantilla, por lo que no pudo ver acción en el compromiso contra Brasil de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Atlético de Madrid confiaba en que el delantero charrúa hubiera presentado un falso positivo, por lo que realizaron la segunda prueba, la cual confimó que sí es positivo por coronavirus y ya fue puesto en aislamiento. En las próximas horas estará regresando a Madrid para pasar la cuarentena en su casa.

Ante la baja de Suárez, la plantilla del Cholo Simeone perderá una pieza fundamental para los siguientes juegos: vs Barcelona de Liga, vs Lokomotiv de Champions League, vs Valencia de Liga y vs Bayern Munich de Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN DE URUGUAY: LUIS SUÁREZ ENTRE LOS POSITIVOS DE COVID-19 DE LA CELESTE