Diego Lugano cargó con todo contra Argentina: 'La ayudaron a ser campeón del mundo'

El título de Argentina en la Copa del Mundo en Qatar 2022 sigue generando críticas debido al arbitraje, pues muchos consideran que la benefició. Uno de ellos es Diego Lugano, histórico jugador de Uruguay, quien aseguró que a la albiceleste la "ayudaron a ser campeón del mundo".

Durante una entrevista para el programa Fútbol por Carve, Lugano indicó que cuatro de los cinco penales que le concedieron a Argentina durante el Mundial estuvieron mal señalados, algo que el equipo comandado por Lionel Messi aprovechó a la perfección.

"A Argentina la ayudaron a ser campeón del mundo. Cuatro de los cinco penales que le cobraron no fueron. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, señaló.

Además, el exdefensor explicó que el futbol está siendo afectado por la mala implementación del VAR, pues, según él, se vio durante toda la Copa del Mundo.

"Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político.

"Lo que me preocupa es que los jugadores opinen. No puede ser que un partido se defina por una estupidez como ésta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas intrascendentes. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza", agregó.

