El Napoli está listo para continuar con sus compromisos del 2023 y como primera prueba será enfrentar al Inter de Milán, donde buscará incrementar su buena racha de 11 partidos consecutivos su conocer la derrota, por lo que justamente apuntan conseguir el Scudetto.

“Quiero estar bajo la máxima presión. Siempre lo hago cuando trabajo y me gusta así. Cuando estás al máximo en cuanto a ganas, preparación, atención, espero la respuesta adecuada para cumplir con las expectativas de nuestra afición y de la gente”, declaró el estratega Luciano Spalletti.

En cuanto a la racha positiva que suma el mexicano Hirving Lozano junto al resto de sus compañeros, el estratega reconoció el buen trabajo de sus pupilos.

“De los resultados (evaluación), lo que vemos es bastante bueno. Como dije, para nosotros no es un reinicio porque nuestras cabezas están donde las dejamos. Empezamos este hermoso viaje hace un año y medio y no hay paradas, no hay estaciones, nos detendremos solo cuando sepamos cómo terminará", agregó.

Por lo tanto, luego de que culminara la Copa del Mundo Qatar 2022, en la que participaron algunos de sus jugadores, Spalletti evaluó a cada uno de sus elementos que no tuvieron actividades en la justa mundialista para que no perdieran su condición física y después del parón pudieran mostrar su mejor versión.

“Durante este período de descanso hicimos lo que teníamos que hacer. (Nosotros) estamos trabajando en profundidad en todas las cualidades necesarias, evaluando a los jugadores individualmente para los que regresan de la Copa del Mundo y los que están de vacaciones”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOHAN VÁSQUEZ: CREMONESE NO LO CONVOCA PARA DUELO VS JUVENTUS