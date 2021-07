DT del Napoli con amargo recuerdo de Chucky Lozano: 'Fue quien me echó de Champions'

Luciano Spalletti no guarda buenos recuerdos del Chucky Lozano, quien será su nuevo pupilo como entrenador del Napoli

El nuevo técnico napolitano sopstuvo su primera conferencia de prensa y se le cuestionó sobre el mexicano a quien recordó por los problemas que le causó con el PSV mientras dirigía al Inter de Milan y su eliminación de la Champions League 2018-19.

“¿Lozano? Me gusta, fue quien me echó de Champions cuando entrenaba al Inter. Fue una de sus carreras la que me creó problemas, después de hacer un buen partido”, declaró Spalletti en la conferencia.

#Spalletti “Dobbiamo esprimere un calcio che somigli alla città. Mi piacerebbe avere una squadra di scugnizzi che crede nel proprio talento”#WelcomeSpalletti pic.twitter.com/EAiIfmAyqH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 8, 2021

En aquella ocasión, el Inter llegaba con la obligación de ganar o empatar contra el PSV de Lozano y esperar a que el Tottenham no sumara puntos contra el Barcelona; sin embargo, los italianos terminaron igualando con el cuadro holandés, en un juego donde el mexicano abrió el marcador, mientras que los Spurs hicieron lo propio ante el Barca.

