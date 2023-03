DT del Tottenham respondió a críticas de Richarlison: “Dijo que mi temporada es una mier…’

El vestidor del Tottenham está que arde. Recientemente, Richarlison declaró que los Spurs han tenido una mala temporada tras su eliminación de la Champions League y, de cierto modo, ‘le aventó la bolita’ al director técnico.

El ruido llegó hasta Antonio Conte, el estratega de los ingleses, y le respondió al brasileño. “Vi la entrevista y no me criticó. Dijo que mi temporada es una mierda y tiene razón porque su temporada no es buena, tuvo muchas lesiones”, declaró en rueda de prensa.

“Si me preguntas por el resto de la entrevista, creo que Richarlison entendió muy bien que se equivocó”.

Por su parte, el enfado de Richarlison salió tras haber sido eliminados de la Liga de Campeones a manos del Milan. “Esta temporada ha sido una mierda porque no tengo minutos, también sufrí un poco por una lesión”.

