Tottenham: Richarlison explota contra su club tras la eliminación en Champions League

Richarlison demostró su molestia por los pocos minutos en la eliminación del Tottenham de la Champions League.

El delantero brasileño aseguró que está temporada ha sido muy mala para él, ya que el equipo no le ha dado los minutos que cree merecerse.

“Soy profesional, trabajo todos los días. Quiero jugar, faltan minutos, esta temporada ha sido una mierda porque no tengo minutos, también sufrió un poco de lesión. Cuando entro al campo doy mi vida”, explicó el delantero al terminar el encuentro.

De la misma forma, aseguró que el entrenador, Antonio Conte, le comentó previo al partido que iría de titular en contra del Milán, pero a la última hora no lo dejó en la banca.

“Ayer me pidieron que hiciera una prueba en el gimnasio. Me dijo que, si era bueno, iría al partido. Cuando llegó el momento del partido, me puso en el banquillo. Estas son cosas que no puedes entender”, finalizó el brasileño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: ATLAS PIERDE POR GOLEADA ANTE EL OLIMPIA DE HONDURAS