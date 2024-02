Eden Hazard 'lanzó dardo' al Real Madrid y causa polémica: 'Equipo fanfarrón, yo no soy así'

En una reveladora entrevista con L'Equipe, Eden Hazard, exjugador del Real Madrid, sorprendió al señalar que su experiencia en la 'Casa Blanca' no fue del todo grata, pues a pesar de que uno de sus sueños era defender la elástica Merengue, no le convenía a su perfil como jugador.

"No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí.

"Ahora es fácil decirlo. Desde pequeño he sido fan de Zidane. Estaba Zidane, así que me encantaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca... tiene un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial", sentenció.

RECUERDOS GRISES

Eden inició su carrera en el mundo del futbol en las categorías inferiores del conjunto del Lille entre 2007 y 2012. Fue en ese equipo donde debutó a los 16 años de edad y fue partícipe en la obtención del título de la liga francesa en el año 2011.

Después de su etapa en el balompié de Francia, Hazard, emigró al Chelsea entre 2012 y 2019, donde también destacó y ganó dos títulos de liga y dos títulos de la Liga Europa, entre otros logros.

Luego de dejar su huella en el futbol de Francia e Inglaterra, Hazard fichó por el Real Madrid en el año 2019, en un traspaso millonario que superó los 100 millones de euros. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas debido a que el futbolista comenzó a vivir un declive en los últimos años debido a las lesiones, y eso dio motivo a que se inclinara al retiro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERLING HAALAND NO ES "INFELIZ" EN MANCHESTER CITY, ASEGURÓ PEP GUARDIOLA