Erling Haaland no es "infeliz" en Manchester City, aseguró Pep Guardiola

Para Pep Guardiola, no hay motivos para pensar que Erling Haaland no está a gusto como jugador de Manchester City. Esto como respuesta a los rumores de la prensa española que aseguraron que el noruego no estaba contento en la que es su segunda temporada con los campeones de Premier League.

"No tenemos la sensación de que esté infeliz. Quizás la prensa en España tenga más información que nosotros", declaró Guardiola en conferencia. "Tendrás que preguntar a la prensa de Madrid. Quizá no lo estuvo (feliz) porque estuvo dos meses sin jugar, pero estaba lesionado".

El delantero noruego tuvo una lesión de estrés oseo en el pie y se perdió los últimos diez juegos con los Citizens, incluida la participación de su club en el Mundial de Clubes. Haaland regresó apenas el pasado miércoles a la actividad, en la victoria 3-1 conrra Burnley, en la cual sumó 20 minutos.

Quizá la prensa española, sobre todo la madrileña, tiene más información que nosotros”, agregó Guardiola. Haaland no pudo jugar desde principios de diciembre debido a una lesión en el pie que lo hizo perderse varios partidos de Premier League y el Mundial de Clubes.

Haaland llegó a Manchester City en julio de 2022 y en su primera temporada ganó el triplete Premier League, Champions League y FA Cup. Además marcó 52 goles en 53 partidos y fue la Bota de Oro en la Premier League. En la actual campaña tiene 19 goles en todas las competencias y ya ganó la Supercopa de Europa.

