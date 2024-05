Emmanuel Macron pide a Real Madrid que deje ir a Mbappé a los Juegos Olímpicos

Kylian Mbappé confirmó este viernes que no continuará con PSG la próxima temporada y todo apunta a que su destino está en España con Real Madrid. Sin embargo, para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la principal preocupación es que el delantero esté en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No tengo ningún comentario particular que hacer más que el hecho de que cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda jugar con la Selección Francesa", fueron las palabras de Macron, que respondió a las preguntas que envían sus seguidores por redes.

No es la primera vez que el mandatario francés hace una declaración similar, ya que el mes pasado aseguró que "los clubes europeos necesitan jugar para que podamos dar un gran espectáculo". Mientras que Mbappé ha externado su deseo de ir a la justa olímpica.

En la conferencia de prensa previa al juego entre Francia y Alemania en marzo, el jugador externó su deseo pero reconoció que no dependía de él. El torneo olímpico no forma parte del calendario internacional FIFA, aunque se rige por sus reglas, por lo que los clubes no tienen la obligación de ceder jugadores.

Sobre todo en casos como el de Mbappé, de 25 años, que será un refuerzo mayor de la categoría Sub-23. Por otra parte, en caso de que su nuevo club acceda a cederlo, será un verano complicado para el delantero pues del 14 de junio al 14 de julio será la Eurocopa y del 24 de julio al 10 de agosto el torneo olímpico.

