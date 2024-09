Ernesto Valverde reconoce a Álex Padilla: "Ha respondido con sobriedad y garantías"

Esta temporada ha iniciado con el arquero mexicano Álex Padilla, siendo titular con el Athletic Club de Bilbao tras las lesiones de Unai Simón y de Julen Agirrezabala.

Después de las apariciones del mexicano, Ernesto Valverde, entrenador del cuadro vasco, aseguró en una entrevista para Fox Sports que el mexicano ha asegurado que el joven azteca ha respondido con categoría y sobriedad.

“Es un portero que ha ido creciendo con la responsabilidad que ha tenido; ya en pretemporada contábamos con él. Él ha respondido con sobriedad, con garantías y para nosotros es algo buenísimo porque necesitamos jugadores así. Esto le ha venido muy bien, y a nosotros también; no me sorprende que llamen a mis jugadores (a Selección); me sorprende que no les llamen”, comentó Valverde.

Agirrezabala regresó pero, después de sufrir un golpe ante el Celta de Vigo, el mexicano regreso al arco del Athletic Club de Bilbao.

