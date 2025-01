Estados Unidos anuncia su primera convocatoria del 2025 sin elementos de Liga MX

Estados Unidos comandados por Mauricio Pochettino han anunciado su primera convocatoria del 2025, aunque esta solo con jugadores de la MLS aprovechando la temporada baja de la competición.

Las Barras y las Estrellas dieron a conocer la lista de 24 jugadores, 23 de ellos de la Liga local y uno que todavía se encuentra sin equipo para comenzar el entrenamiento este 7 de enero en Fort Lauderdale.

Pochettino l CRÉDITO X:USMNT

Team USA inicia su preparación de cara al primer juego amistoso este 18 de enero enfrentando a Venezuela en el Chase Stadium de Florida y el 22 ante Costa Rica en Orlando.

Para estos partidos, las selecciones y sin excepción al cuadro de Pochettino no recurrieron a jugadores en el exterior debido a que no será Fecha FIFA y las competiciones están por reanudar tal es el caso de Europa y la Liga MX.

Jugadores como Cade Cowell y Alex Zendejas tendrán participación con sus respectivos equipos en la Liga MX, así como Pulisic, Weah entre otros que están en Europa.

Entre los hombres para este inicio de 2025 que aparecen en el listado resaltan 10 posibles debuts con el representativo estadounidense absoluto entre ellos: Patrick Agyemang, Max Arfsten. Cabe mencionar, que Matko Milijevic es por ahora el único que no es de la MLS tras salir de Newell’s Old Boys y se encuentra sin equipo.

Opportunity awaits.



Your January #USMNT roster is here:

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) January 6, 2025