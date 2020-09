Ex del Manchester United: 'Van Gaal es de las peores personas que he conocido'

La estadía de Louis van Gaal en el Manchester United no dejó gratos recuerdos para los aficionados, ni tampoco para algunos jugadores como Rafael Da Silva, quien recordó como vivió la llegada del holandés al banquillo, a quien catalogó como una de las peores personas con las que ha trabajado.

"Hablo mal de algunas personas como van Gaal. No me gusta van Gaal. Cuando me dijeron que iba a ser entrenador me llamaron muchos amigos. No lo podia creer, ya que me dijeron que no le gustaban los brasileños. Me dijeron: 'Lo primero que hará es sacarte'", comentó Da Silva para Athletic.

Rafael fue prácticamente borrado de los jugadores del United y tuvo que salir hacia el Lyon para tener minutos de juego.

"El primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No lo lo podía creer", declaró.

A pesar de que el jugador intentó trabajar para ganar la aprovación del estratega, van Gaal simplemente no lo volvió a considerar.

"Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él. Fue tan difícil. Es una de las peores personas con las que he trabajado", aseguró.

Cabe recordar que Chicharito Hernández también tuvo problemas con van Gaal, ya que fue el técnico que propició su salida de los Red Devils.

