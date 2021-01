Fernando Hierro sobre Zidane: 'Lo que ha hecho no se cuestiona, encaja muy bien en el Madrid'

Sabe como pocos las entrañas del Real Madrid. Capitán e ícono del cuadro merengue, Fernando Hierro destacó, en entrevista exclusiva con RÉCORD, la ambición del equipo blanco por ganarlo todo pero a la vez de tener “autodestrucción” y respaldó a Zinedine Zidane.

“Cuando el club pierde dos partidos, viene la autodestrucción; sin embargo, lo que ha hecho Zidane no se cuestiona. Es un técnico que encaja muy bien con el perfil del Real Madrid", explicó en charla desde Madrid.

Además, se dio tiempo de hablar de Sergio Ramos que, junto a él, están entre los mejores centrales de la historia blanca.

El malagueño expresó, que sí fuera por él, hubiera renovado al sevillano hace tiempo. "Me gustaría que terminara su carrera en el Madrid. Es un ejemplo para todos", enfatizó.

-Si fuera presidente del Real Madrid, ¿renovaría a Sergio Ramos?

No lo renovaría ahora. Quizá lo hubiese renovado hace mucho tiempo. Creo que es de esos jugadores que salen cada mucho tiempo y a mí me gustaría que terminase su carrera deportiva en el Madrid. Me encantaría. Es un ejemplo para todos por lo que transmite, lo que significa, lo que representa... Es de ese tipo de jugadores que pasarán a la historia y en un lugar donde hay muy pocos. Para el club es sensacional tenerle. .

-¿Qué le hubiera gustado tener de Sergio Ramos que no usted tuvo?

Somos muy diferentes en muchas cosas. Yo creo que no se puede comparar. No hay dos jugadores iguales, no hay dos épocas iguales. Tiene un físico espectacular, es un profesional que cuida su cuerpo todos los días con una gran profesionalidad. A él tampoco nadie le ha regalado nada. A mí me encanta que bata todos los récords. Soy de esa gente que se siente mejor cuando jugadores del Madrid o de la Selección mejoran los números de antes. Esos jugadores son bienvenidos porque ilusionan a los demás y son representativos para todos. Además, Sergio es un chico extraordinario.

-¿Por qué cree que el Madrid arrancó tan mal este año, antes de esta buen racha última?

El Madrid no es que esté bien o mal. El Madrid gana o se autodestruye. Es así. Es el gen ganador que tiene y por eso es el mejor club y el más laureado del mundo. El Madrid no puede acabar segundo, no puede perder un título por un punto y conformarse. No. El Madrid es inconformista. Sufrieron en la Champions pero han acabado primeros de grupo. Cuando el Madrid pierde dos partidos, viene la autodestrucción. Esa es la grandeza del club. Todos los jugadores saben lo que es eso y pasan en una semana de que todo esté mal y horroroso a renacer. Es su grandeza.

-Después de todo lo que le ha dado Zidane al Madrid, ¿ve posible que se vaya si los resultados no se dan?

Zidane encaja muy bien con el perfil de entrenador del Madrid. Sus declaraciones son siempre espectaculares. No se mete nunca en ningún lío que no sea estar al lado de sus jugadores, de su club, de trabajar, trabajar y trabajar. Yo he tenido que discutir muchas veces con mucha gente pero no olvidemos que ha ganado tres Champions. Son de esos perfiles de entrenadores que, como le pasaba a Del Bosque, habiendo ganado tantos títulos nunca se habla de que son buenos entrenadores y sí que se resalta, por contra, los jugadores que tenía. Algo tendrán de buenos...

Zidane lleva tres Champions consecutivas y eso no lo ha hecho nadie en la historia. Esto es futbol, y no siempre se puede ganar. El Madrid el año pasado ya ganó la Liga.

En fin, tengo la sensación de que, siempre, cuando vienen tres malos resultados, se pide la cabeza del entrenador. En la derrota, el entrenador es el principal protagonista; en la victoria, a lo mejor no tanto. Le tengo mucho cariño, respeto y admiración a Zidane.

-¿No le gustaría estar dentro del club?

Somos muchos los que hemos tenido la suerte de jugar con esa camiseta y no todos podemos estar. Son épocas y algunos estarán en una y otros en otra. Somos muchos y todos tienen el mismo derecho de estar dentro. Lo que no cambia nunca es mi amor por el club y por lo que representa, con el deseo de que ganen siempre.

