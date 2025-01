Feyenoord firma competencia de Santi Giménez en el hijo de Robin Van Persie

Feyenoord ha firmado la competencia de Santiago Giménez. El equipo de Rotterdam anunció en sus redes sociales que ha firmado al hijo del histórico futbolista neerlandés, Robin van Persie, quien jugaba en las inferiores del club.

A través de un comunicado, Feyenoord anunció el ‘fichaje’ de Shaqueel van Persie, delantero de 18 años. El joven jugador ha disputado 41 partidos entre las categorías Sub 17, Sub 18 y Sub 19 del club, donde ha logrado marcar 27 goles y dado una asistencia.

Firmaron al joven delantero | X @Feyenoord

"Me siento orgulloso de poder vestir la camiseta del Feyenoord en las próximas temporadas. Siento mucha confianza por parte del club y trabajo duro todos los días en Varkenoord para lograr mis objetivos", comentó el delantero en conferencia prensa De Kuip.

El club y el futbolista neerlandés llegaron a un acuerdo para firmar un contrato que lo mantendrá en el conjunto de Rotterdam hasta 2028, por lo que, ahora será la competencia del delantero mexicano Santiago Giménez en el primer equipo.

Sigue los pasos de su padre | X @Feyenoord

Shaqueel Van Persie ahora está siguiendo los pasos de su padre quien también inició su carrera en las categorías inferiores de Feyenoord. Además, jugó 122 partidos con el conjunto de Rotterdam donde anotó 46 tantos.

2028



'Ik werk iedere dag keihard aan mijn doelen' — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 9, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Hay Clásico! Real Madrid golea a Mallorca y avanza a la Final de la Supercopa de España