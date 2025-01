Raúl Jiménez marca en la victoria de Fulham sobre Watford en FA Cup

El Fulham no tuvo problemas para avanzar de la Tercera Ronda de la FA Cup al vencer 4-1 al Watford, con anotación incluida del delantero mexicano, Raúl Jiménez que continúa en plan grande.

22/22 ✅@FulhamFC's, Raúl Jiménez continues his 100% record from the spot in domestic competitions throughout his career#EmiratesFACup pic.twitter.com/0dvyxJD7G5

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2025