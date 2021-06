Florentino a Sergio Ramos en su despedida: "Esta será siempre tu casa"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se despidió, visiblemente emocionado, de Sergio Ramos, tras 16 temporadas y 22 títulos con el club, asegurando que “no es un día fácil” porque el capitán ha sido “realmente especial” para él, a la vez que le dejó la puerta abierta asegurando que el conjunto blanco “siempre será” su casa.

"No es un día fácil, porque has sido alguien realmente especial para mí y porque tú y yo hemos sufrido, disfrutado y vivido juntos la reciente y exitosa historia de nuestro Real Madrid. Te deseo que seas feliz con los tuyos allá donde estés. Esta será siempre tu casa, serás uno de los grandes embajadores del Real Madrid”, dijo en el evento de despedida de Ramos.

“Es muy difícil lograr lo que tú has logrado en el Real Madrid. Más allá de esto, serás para siempre uno de nuestros grandes capitanes y uno de los más queridos. Te damos las gracias por lo que has representado y por agigantar la leyenda de nuestro club y contribuir a que el Madrid sea más admirado en todo el mundo, comentó.

Florentino Pérez: "Gracias por todo lo que has dado a este club y por defender nuestro escudo dejándote el alma en cada partido y luchando siempre hasta el final."#RealMadrid | #GraciasSergio pic.twitter.com/mGkeA7edS1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2021

Florentino Pérez comenzó recordando cómo fue el momento de su fichaje por el Real Madrid hace 16 años: “Este acto está lleno de sentimiento y emociones para todos los madridistas y para mí, por supuesto. No es un día fácil. Han sido muchos años junto a Sergio, muchos partidos y sobre todo un tiempo repleto de intensidad, afecto y mucho cariño. No olvidaré aquel 8 de septiembre de 2005 cuando Sergio Ramos llegaba al Santiago Bernabéu para ser presentado, dijo.

“Tenías 19 años, unos pocos partidos en Primera y unas ganas inmensas de comerte el mundo. Fue mi primer fichaje de un jugador español para el primer equipo. Un chico de Camas con una determinación por triunfar inmensa. No fue sencillo, pero estábamos convencidos de que su llegada iba a marcar una época”, rememoró.

El presidente quiso destacar los valores que ha representado Sergio Ramos: “Has trazado una de las trayectorias más espectaculares de la historia de nuestro club. Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Has sido una referencia para nuestros aficionados y eres una de las grandes leyendas del Real Madrid”.

“Has sido nuestro capitán emblemático durante años. Los madridistas te llevarán siempre en su corazón y te tendrán siempre presente en su memoria como un jugador que no se rinde nunca. Gracias a todo lo que has dado por nuestro club y por defender nuestra camiseta hasta el final”, amplió.

Además, Florentino recordó el momento más icónico de la carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid: “En cualquier rincón del mundo siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 en Lisboa será un símbolo para lo que representa la historia de este club”.

Al acabar el acto, el Florentino Pérez le entregó la insignia de oro y brillantes del conjunto blanco y posteriormente se fotografió, junto a su familia y al presidente, rodeado de los 22 trofeos conquistados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO RAMOS ENTRE LÁGRIMAS: "UNO NUNCA ESTÁ PREPARADO PARA DECIR ADIÓS AL REAL MADRID"