Florentino Pérez arremetió contra Michel González: 'Es un malísimo entrenador'

Florentino Pérez continúa en el ojo del huracán gracias a los audios que revelan los insultos y críticas que el presidente del Real Madrid a dedicado a varias personalidades del futbol merengue y en esta ocasión arremetió contra un exentrenador de la Liga MX.

El presidente del Real Madrid criticó y atacó a Míchel González, exdirector técnico de Pumas, quien abandonó al equipo universitario de cara al comienzo del Apertura 2020 y que actualmente dirige al Getafe de J.J. Macías.

"Michel es un malísimo entrenador... Es un protegido de De la Morena, pero vamos. Oye, es que no es entrenador. Es que lo que ha entrenado, te vuelvo a decir lo mismo: Tú no puedes entrenar a una segunda división cuando en la Segunda B lo has hecho muy mal con el equipazo que tiene... Michel es un riesgo que lleva por delante a éste. Hombre, ese es un estafador", se escucha en el audio.

"Míchel es un malísimo entrenador".

Recientemente el mismo Míchel ya había anticipado que no era querido por la directiva del Real Madrid como una posible opción para dirigir, aunque en ningún momento señaló personalmente a nadie.

"Mi agente no es amigo de esa persona, no somos influyentes en eso, con las personas que toman esas decisiones no, e insisto. Es imposible que acabe entrenando al Real Madrid, pero no lo digo con mala sintonía, es algo que he aceptado desde siempre, desde que soy entrenador", había comentado para El Larguero en junio.

