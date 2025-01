Gabriel Jesus se perderá lo que resta de temporada tras romperse los ligamentos

La lesión de rodilla de Gabriel Jesús “no pinta bien”, dijo el martes el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

El delantero brasileño fue sustituido después de 40 minutos en la derrota del Arsenal en la FA Cup ante el Manchester United el domingo.

Gabriel tuvo que salir en camilla del terreno | AP|

Se someterá a más pruebas para determinar la gravedad del daño sufrido, pero Arteta no sonaba optimista al hablar antes del partido de su equipo en la Premier League contra el Tottenham el miércoles.

“Sabemos más ahora y no pinta nada bien. Necesitamos revisarlo con un especialista más”, dijo.

Wishing you all the best with your recovery, Gabby ❤️

— Arsenal (@Arsenal) January 14, 2025