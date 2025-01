¡Bombazo! Khvicha Kvaratskhelia deja al Napoli para fichar con el Paris Saint-Germain

¡Sus deseos son órdenes! Khvicha Kvaratskhelia ya no es más jugador del Napoli después de que el jugador georgiano expresara su deseo de salir del equipo de la Serie A.

Kvaratskhelia, que fue parte del equipo campeón de la Serie A junto a Hirving Lozano y a Victor Osimhen, anunció su decisión de querer abandonar al Napoli hace algunos días y el Paris Saint-Germain fue el equipo que salió en búsqueda del extremo de Georgia.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.



The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.



Five year contract for Kvara. 🇬🇪



Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025