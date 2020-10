Giroud: 'Griezmann es el futuro del Barcelona, Messi no será eterno'

Luego de que Lionel Messi pudiera vivir su última temporada con el Barcelona, el delantero del Chelsea, Olivier Giroud, afirmó que el futuro del club blaugrana es su compatriota Antoine Griezmann, pues aseguró que La Pulga no es eterno.

"Puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay mucho talento en este equipo. Solo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno", mencionó en entrevista con 'RMC'.

El atacante blue habló sobre la situación de Griezmann en el Barcelona, de la cual confesó que está lejos de mostrar el nivel que tiene en la selección de Francia, pero que sabe que es por un tema de adapatación.

"Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Eso es una progresión en su carrera, ¿alguien lo puede negar? Lo entiendo perfectamente. Pero por supuesto, la adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él", mencionó.

