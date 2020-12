Haaland: Aseguró que Sergio Ramos es el mejor defensa del mundo

Erling Haaland mandó un guiño a Sergio Ramos, al asegurar que es uno de los mejores defensas en el mundo, esto después de ser preguntado por su Top 3.

“Creo que los tres mejores centrales del mundo son Sergio Ramos, Van Dijk y Koulibaly. Los tres son muy físicos, pero también muy inteligentes en el campo”, aseguró en entrevista con el diario noruego VG.

Y es que estas declaraciones se dan luego de que se diera a conocer que el Real Madrid es uno de los equipos interesados en fichar al noruego gracis al gran nivel que ha demostrado en el Borussia Dortmund.

Por el momento Haaland se encuentra enfocado en la Bundesliga, pues su primer partido del 2021 será contra Wolfsburgo el próximo 3 de enero.

"Me he marcado un objetivo para 2021, quiero empezar a tope contra ellos y ya no parar hasta el final de la temporada", finalizó.

