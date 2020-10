Haaland tras liderato de goleo de Zlatan: 'Es una locura, ese hombre no es normal'

El jugador del Borussia Dortmund, Erling Haaland se asombró por las estadísticas de Zlatan Ibrahimovic, quien a sus 39 años es líder de goleo en la Serie A con seis goles.

“Son estadísticas de locura (…) Es una locura. Tiene 39 años y es así de bueno. El hombre no es normal”, dijo el noruego en entrevista con ESPN FC.

Haaland confesó que Ibra es uno de sus tres ídolos junto a Cristiano Ronaldo y Michu Oviedo, pues reconoció que a lo largo de su carrera Zlatan ha dejado un legado importante en el futbol, pese a ello el juvenil aseguró no sentirse presionado por igualar los números de sus ídolos.

“Para ser honesto, no pienso mucho en goles. Si hago el trabajo sé que los goles llegarán. No me he trazado un objetivo o algo así. Lo más importante es ganar y jugar bien”, finalizó.

