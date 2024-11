Hansi Flick acepta su decepción tras derrota de Barcelona ante Las Palmas: "No lo hemos hecho bien"

El liderato de Barcelona en LaLiga está en riesgo tras la derrota en casa ante la UD Las Palmas y Hansi Flick no pretendió ocultar su decepción. Los blaugranas suman tres partidos consecutivos sin victoria en el torneo nacional y han perdido su ventaja con Real Madrid.

"No lo hemos hecho bien, pero el equipo ha intentado hasta el final conseguir un buen resultado. Hoy no era el día y no hemos sido efectivos con las oportunidades que hemos generado en la segunda mitad", fueron las palabras del técnico alemán tras el encuentro.

El estratega no quiso señalar individualidades, sino que enfatizó que como grupo no han funcionado. "Cuando controlamos los partidos y tenemos una buena actuación somos capaces de jugar bien generando ocasiones. El problema es cuando no lo hacemos, no estamos marcando los goles que hacíamos antes".

"Tenemos que cambiar, defender mejor y lógicamente si no metes un gol es más complicado también mantener la portería a cero. Es una cosa de todo el equipo. Tenemos que reconectarnos y volver", añadió Flick, que tendrá tres complicados juegos como visitante las próximas semanas.

El Barça visitará a Mallorca el próximo martes en la jornada doble y luego a Real Betis el sábado 7, ambos juegos previo a su enfrentamiento ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park en la Jornada 6 de Champions League. "El equipo tiene calidad. Los jugadores lo han intentado durante los 90 minutos, pero hoy no ha sido posible".

Por último, reiteró que tiene confianza en sus dirigidos. "Necesitamos tener buenas conexiones, y hoy no las hemos tenido. Y hemos tenido oportunidades, pero no las hemos finalizado. Si creas y no marcas... si marcas tiene un impacto en el rival. Tenemos que trabajar como equipo, y debemos intentar aprovechar las ocasiones", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MICHEL OWEN REVELA EL LADO OSCURO DEL REAL MADRID: "NO PUEDES NI RESPIRAR"