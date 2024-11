Hansi Flick fue autocrítico tras empate de Barcelona: "Si no juegas al cien no puedes ganar"

Por segundo partido conecutivo, Barcelona dejó ir una victoria y ha perdido la oportunidad de poner distancia con Real Madrid. Al respecto, Hansi Flick fue autocrítico y reconoció que necesitan mantener más concentración, pues no pueden estar dejando ir puntos.

"Todos decían que este era un campo difícil. El viento tampoco es una excusa. Hay que estar concentrados. A veces puede parecer que lo que hacemos es fácil pero no lo es. Tenemos que seguir; hay que volver", declaró el estratega alemán tras el encuentro ante Celta de Vigo.

El alemán no se anduvo con rodeos y fue contundente con el mensaje para sus jugadores. "Si no juegas al cien por cien no puedes ganar. Simplemente es eso", y refirió a los casos específicos de Marc Casadó y Jules Koundé, cuyas fallas pesaron en el compromiso.

Flick consideró que más que errores individuales fueron reflejo de lo ocurrido en el partido como grupo, por lo que eximió un poco a los zagueros. "La roja y el error de Koundé son consecuencia del mal partido. Hemos cometido muchos errores. Nos levantaremos todos juntos".

"Son cosas que pasan. Ha sido un mal partido. Los jugadores no están contentos. Todos pueden jugar mejor que lo que hemos hecho hoy", finalizó el estratega, que confía que este empate no les perjudique de cara al juego ante Stade Brestois el próximo martes en la Champions League.

