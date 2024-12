Hansi Flick tras ser expulsado en el Betis vs Barcelona: "No he dicho nada a nadie"

Hansi Flick, el técnico alemán del Barcelona, fue expulsado en el partido de este sábado ante el Betis, tras ello, el exentrenador del Bayern Munich habló en conferencia de prensa sobre el motivo por el cual fue echado del terreno de juego.

Tras revisar el penalti en las repeticiones del VAR, Muñiz Ruiz mostró la tarjeta roja a Hansi Flick antes de que Lo Celso ejecutara el lanzamiento desde los once metros. Antes de abandonar el terreno de juego, el técnico alemán intentó explicar su perspectiva al asistente de su banda. Más tarde, en la sala de prensa, negó haber dirigido protestas al equipo arbitral.

“Yo nunca hablo de los árbitros. Pero lo tengo que aceptar. Han tardado mucho en decidirlo y si tardan tanto es porque no se ve claro. Estoy decepcionado por la roja. Pensaba que nunca me pasaría a mí aquí. Pero era una reacción para mí, nada más. No le he dicho nada a nadie”, insistió.

Asimismo, Flick aseguró que el partido de su equipo le disgustó.

“Hemos jugado realmente mal desde el principio. La única buena jugada de la primera parte ha sido la del gol”, analizó.

