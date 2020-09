Holanda: Frank de Boer aseguró que mantendrá el mismo sistema que Koeman

El nuevo seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, dijo este viernes que no tiene pensado cambiar en exceso el sistema de juego del combinado nacional holandés dejado por su predecesor, Ronald Koeman.

“Tengo muchas similitudes con Ronald y quiero seguir su camino, lo ha hecho muy bien en los últimos dos años, sería una locura si de repente dijera que quiero utilizar un nuevo sistema”, dijo De Boer durante la rueda de prensa celebrada para presentarlo como seleccionador.

El técnico de la Naranja Mecánica se mostró optimista con la preparación del equipo para la Eurocopa aplazada a 2021.

“Creo que nos espera un futuro brillante. Koeman y la gente de la federación lo empezaron hace unos años, tenemos un buen grupo y una buena plantilla”, indicó De Boer.

Por su parte, Dwight Lodeweges, que había sido nombrado seleccionador interino, seguirá como técnico asistente. Según la prensa neerlandesa, Louis van Gaal le comunicó a la KNVB su disponibilidad, pero finalmente no fue el elegido. El director técnico de la federación, Nico-Jan Hoogma, aseguró que la opinión de los jugadores no tuvo nada que ver con su descarte.

“Van Gaal es un entrenador fantástico y con un gran currículum. El asunto de a quién elegimos se decide de manera interna. No haremos ningún comentario al respecto, pero no tiene nada que ver con los jugadores (con los cuales) no se ha hablado de nombres, solo de la línea de trabajo que queremos seguir”, dijo Hoogma.

El nuevo seleccionador aseguró que, hace unos años, el propio Van Gaal le sugirió que en un futuro intentase tomar las riendas del combinado nacional. “Me preguntó si quería hacerlo porque pensaba que podía hacerlo bien. Tengo una buena relación con Louis”, explicó.

De Boer, que ha firmado con Países Bajos hasta otoño de 2022, tendrá su estreno como seleccionador el próximo 7 de octubre en un amistoso contra México, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.

