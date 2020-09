Luis Suárez contestó a Lionel Messi: 'Que no empañen lo gigante que sos'

Confirmada la salida de Luis Suárez del Barcelona, con rumbo al Atlético de Madrid, Lionel Messi, gran amigo y compañero del atacante uruguayo, le mandó un mensaje de despedida en redes sociales, mismo que fue contestado por el Pistolero.

"Gracias amigo por tus palabras pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al @leomessi HUMANO, al DIVERTIDO y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe", expresó Suárez en redes sociales.

"No te olvides lo que te dije: "seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO" y que 2, 3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los 5", añadió.

Messi había señalado en su mensaje que será "difícil acostumbrarse" a no compartir el vestuario con Luis Suárez, que más extraño será enfrentarlo y reconoció que es un referente histórico del club que no merecía una despedida así.

"Te merecí́as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club... Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió el pampero.

El delantero charrúa ya reportó y tuvo su primera práctica con su nuevo equipo, el Atlético de Madrid.

