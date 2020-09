Pjanic: Reveló qué le dijo Cristiano Ronaldo sobre jugar en Barcelona

Tras el fichaje de Miralem Pjanic con el Barcelona, mucho se especuló sobre la reacción de Cristiano Ronaldo, excompañero del bosnio en la Juventus, a lo cual el mediocampista reveló lo qué le dijo el astro portugués.

“Cuando se concretó la transferencia (Cristiano) me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte. Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona", aseguró Pjanic, en entrevista con el diario Mundo Deportivo.

Respecto a su llegada al equipo blaugrana, Pjanic aseguró que es un sueño hecho realidad e intentará dar lo mejor de sí mismo durante esta nueva etapa.

“Esta camiseta es un sueño para un niño. Me parecía irreal por entonces. En los últimos años, el futbol de Barça ha divertido a todo el mundo. Han mostrado supremacía sobre el resto”, finalizó.

