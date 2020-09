Andrés Guardado: 'Volver a LaLiga fue un reto profesional'

Para Andrés Guardado, volver a LaLiga para jugar con el Betis fue un reto profesional para demostrar que a estaba a la altura de las mejores competencias del mundo, a pesar de que en Holanda tenía todas las comodidades.

"En mi caso fue un reto profesional. Por más que me iba bien en Holanda, yo escuchaba las críticas en México y sentí que me reconocían pero decían: bueno pero está en Holanda, él no triunfó en España y tuvo que ir a una liga menor", comentó para el Heraldo.

"Siempre hubo gente muy escéptica y cuando se me dio la oportunidad de volver a LaLiga española, fue el reto de decir: voy a demostrar que estoy vigente y puedo contra los mejores del mundo de una liga, que para muchos es la mejor", declaró.

Guardado también habló sobre la convocatoria del Tata Martino y sobre el llamado de nuevos jugadores que vestirán la camiseta nacional.

"El Tata lo que quiere es empezar a tener rodaje, tener cercanía con los jugadores, ver jugadores y no hay nada mejor que jugar un partido", mencionó.

"Hay que tenrr mucho respeto a los rivales más allá de que puedan ser competitivos o no. Todos los juegos pueden ser buenos si se toman con seriedad y, en este caso, despu´s de tanto tiempo, tener minutos, sea el rival que sea, va a ser bueno", declaró.

