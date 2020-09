Néstor Araujo: Prometió raparse si el Celta de Vigo se mete a puestos europeos

Aunque la temporada pasada el Celta de Vigo de Néstor Araujo estuvo a nada de descender y con trabajo consiguió la permanencia en primera en la última jornada, el mexicano prometió raparse si su equipo consigue quedar en puestos europeos esta temporada.

"No recuerdo estar sin pelo, pero si llegamos a ese objetivo me quito todo el cabello y me rapo a cero", dijo a los aficionados Alfonso y Aida durante el evento 'Periodistas por un día', iniciativa que permitió a seguidores hacerle pregúntas a los futbolistas.

Respecto a su adaptación al fubtol español, Araujo detalló que le costó trabajo jugar de otra forma a la que estaba acostumbrado.

"La Liga Española tiene, aparte de cantidad y los jugadores yo creo que los mejores del mundo, tiene un ritmo y una velocidad de balón, ritmo de juego y... no ha sido fácil. Me tomaron, te digo, fueron cinco o seis meses lo que me tomó para adaptarme a LaLiga", finalizó.

