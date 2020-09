Raúl Jiménez: Peter Crouch criticó al Manchester United por no fichar al mexicano

Ante la negativa de fichar un centro delantero y apostar por la contratación de Donny van de Beek, el exdelantero Peter Crouch criticó rotundamenta al Manchester United por no negociar la llegada del mexicano Raúl Jiménez.

"¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? La defensa necesita más fortaleza, ¿por qué se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero a Harry Maguire? Sancho es un jugador sensacional, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría a Martial, Rashford y Greenwood? Todos pueden ocupar las mismas posiciones. Los 115 millones podrían ser mejor invertidos en otra posición", dijo Crouch para Daily Mail.

El exdelantero del Liverpool y Tottenham, entro otros, reconoció que estaba ilusionado con los Red Devils para la presente temporada de Premier League y Champions League, pero que no entendió el fichaje de Van de Beek, pues tienen en el mediocampo a Paul Pogba y Bruno Fernandes.

“Tenía muchas esperanzas puestas en el United este verano, pero, una vez más, la manera en la que han afrontado el mercado de fichajes me ha dejado confundido. Parece que compran buenos jugadores, como Donny van de Beek, pero no parece que tengan una estrategia. Si tienes a Paul Pogba y a Bruno Fernandes, ¿para qué necesitas a Van de Beek?”, finalizó.

