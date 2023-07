Inauguración del Mundial Femenil brilla con una ceremonia con mensaje de unidad

La Copa Mundial Femenina comenzó el jueves con un elaborado saludo del pueblo maorí de Nueva Zelanda y del pueblo de las Primeras Naciones de Australia.

En un momento destinado por la FIFA a enfatizar las raíces culturales de los coanfitriones del torneo, Nueva Zelanda y Australia, junto con la unidad internacional, la ceremonia de aproximadamente 10 minutos se centró en grupos de personas que se reunieron pacíficamente en el centro del estadio Eden Park.

Para Nueva Zelanda, los voluntarios sostuvieron en alto una representación artística de una raya gigante, que en las creencias tradicionales se dice que fue atrapada por el semidiós Maui. Simbolizaba la Isla Norte del país. Una serpiente arco iris gigante, que representa a Australia, también fue sostenida por el elenco y se unió a la raya.

Monique Maihi-Pihema, descendiente de la tribu Ngati Whatua Orakei que tiene los derechos históricos sobre Eden Park, donde tuvo lugar el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega, cantó un llamado tradicional para dar la bienvenida a los australianos.

La ceremonia terminó con la entrega oficial del balón al partido de Estados Unidos, los campeones de la Copa Mundial 2019 y 2015, y el campeón de 2011 Japón, en el centro del campo para representar al koha maorí, un desafío para los otros 30 equipos competidores.

Los 32 países fueron presentados en las pantallas de video del estadio, mientras que los bailarines realizaron una rutina de unidad en trajes inspirados en las 32 camisetas que cada país usará. BENEE interpretó la canción oficial del torneo, "Do It Again", cuando la ceremonia llegó a su fin.

Justo antes del saque inicial, se guardó un momento de silencio por las víctimas de un tiroteo mortal que ocurrió el jueves temprano en el centro de Auckland. Los tiroteos no estaban relacionados con el torneo, pero ocurrieron cerca de los hoteles del equipo.

