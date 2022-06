Inglaterra: Ratificó a Gareth Southgate de cara al Mundial de Qatar 2022

La Selección de Inglaterra no ha tenido los resultados que esperaban en los últimos meses, al grado de ser últimos en su grupo de la Nations League, por ello los aficionados británicos exigen la destitución de Gareth Southgate debido al mal desempeño que ha tenido el equipo.

Ante esto, Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Futbol (FA) respaldó al estratega británico de cara al próximo Mundial en Qatar 2022, asegurando que hicieron bien en ofrecerle un nuevo contrato.

"He hablado con Gareth. Confiamos en él. El hecho de que haya habido un tropiezo no nos hace dudar de nuestra decisión de haberle ofrecido un nuevo contrato. Trabajo en los negocios y las habilidades de Southgate y su alto coeficiente intelectual le convertirían en un alto director ejecutivo en cualquier esfera", dijo

Asimismo, destacó el trabajo que ha hecho Southgate al frente de Los Tres Leones, considerándolo uno de los mejores. "Gareth es el entrenador más exitoso que ha tenido Inglaterra en los últimos 55 años. Nos ha llevado a la semifinal de un Mundial y a la final de la Eurocopa", declaró.

Debbie Hewitt finalizó resaltando que Southgate le cambió la cara completamente a la Selección, pues logró que los jugadores tuvieran una actitud distinta a la de procesos anteriores.

"Lo que la gente no ve es el Gareth de las concentraciones y la cultura que ha creado. Antes de que fuera el seleccionador de Inglaterra, no había orgullo en llevar la camiseta. Había rivalidades entre clubes, como hemos leído. Los jugadores no se llevaban bien. Cambió todo eso más allá de lo que puedas imaginar y lo presencié en persona", sentenció.

