Figura del Mallorca tras la salida de Javier Aguirre: "Ahora las individualidades brillan más"

La era de Javier Aguirre en el Mallorca dejó un par de temporadas inolvidables, campañas en donde el cuadro bermellón se salvó del descenso y una en donde llegaron a la Final de la Copa del Rey, donde cayeron ante el Athletic Club de Bilbao, siendo momentos históricos para el equipo que hasta principios de este verano fue dirigido por 'El Vasco'.

Ahora que el entrenador mexicano dirige a la Selección Mexicana, Sergi Darder, jugador y capitán del Mallorca, salió a hablar después del empate ante el Real Madrid, dejando un poco raspado al técnico azteca por la forma en la que jugaban bajo el mando de 'El Vasco' a como van a jugar ahora que los dirige Jagoba Arrasate Elustondo.

“Lo que no voy a hacer es criticar lo que se hizo el año pasado porque es un juego colectivo, pero es verdad que las individualidades ahora pueden brillar más. Me toca dar un paso adelante, el contexto me ayuda y estoy feliz porque me dan el peso y la posición en la izquierda que me gusta. Ahora tengo más libertad de poder llegar y me toca dar el paso a mí. Estoy muy ilusionado”, comentó Darder.

Asimismo, el jugador del Mallorca habló sobre lo ocurrido durante la temporada pasada, donde aseguró, que más que ser una campaña complicada, fue de aprendizaje, confesando que se sufrió mucho para la calidad del equipo que tienen.

“La pasada no fue una temporada complicada, pero sí de aprendizaje. Estoy feliz ahora de ser yo y sin excusas estoy convencido de que voy a dar el paso. Esperamos crecer, coger puntos rápidos como el de hoy (ayer) y evitar empezar sufriendo con el calendario que nos ha tocado de inicio. Es bueno sumar mientras ganas conceptos. El año pasado sufrimos demasiado para el equipo que teníamos, la final de Copa nos hizo daño”, finalizó.

