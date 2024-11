Javier Aguirre y otros casos de agresiones a técnicos de selecciones nacionales

Tras la derrota por 2-0 de la Selección Mexicana ante Honduras en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, Javier Aguirre sufrió una agresión por parte de la afición catracha.

Una lata impactó la cabeza del entrenador mexicano, lo que le provocó una fuerte herida que requirió una sutura. A lo largo de la historia, otros estrategas de selecciones nacionales han tenido que lidiar con agresiones de terceros.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez

En 2001, el 'Bollillo' dirigía a la Selección de Ecuador, y en una ocasión, Joselo Rodríguez, entrenador de un equipo de segunda división en el país sudamericano en aquel entonces, fue al hotel del estratega para reclamarle por no convocar al hijo de Abdalá Bucaram a la plantilla Sub 20. Luego de una fuerte discusión, Gómez recibió una bala en la ingle y un golpe en la nariz.

Juan Carlos Osorio

Cuando tenía el mando de la Selección Mexicana, el colombiano relató la agresión por parte del defensor urugauyo, José María Giménez. Esto tras el partido entre México y Uruguay en la Copa América de 2016.

El colombiano contó que el charrúa se acercó al final del encuentro para insultarlo. "Me gustaría aclararle al señor José María Giménez que cualquier entrenador tiene derecho a orientar el juego a la pierna inhábil de cualquier jugador en el mundo, ahora, si él no entendió, cuando yo decía que le orientara a la pierna que no tenía, entonces le pido mil disculpas al señor Giménez, pero si por el contrario, él no entendió y decidió agredirme al final del partido, es un comportamiento irrespetuoso, inapropiado de un profesional, esos comportamientos no deben ser aceptados en el futbol profesional", declaró Osorio.

Jorge Luis Pinto

En 2017, Pinto dirigía a la Selección de Honduras y tras un empate sin goles ante Guayana Francesa en la Copa Oro, la afición se puso en su contra y la lanzaron vasos con cerveza; el estratega reaccionó y recriminó los actos.

Gerardo Martino

El 'Tata' fue blanco de críticas durante su gestión en la Selección Mexicana. En 2022, México perdio 3 a 2 ante Colombia en un duelo amistoso. Los aficionados, molestos le lanzaron vasos de cerveza al finalizar el encuentro.

Esto es terrible. INCREÍBLE a lo que se ha llegado. ¿De verdad? Hay muchas cosas que cuestionar sobre el trabajo de Martino, pero nada justifica este tipo de agresiones. Lamentable.

pic.twitter.com/J9D8ksm3na — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) September 28, 2022

Chris Hughton

En enero de este año, la Selección de Ghana cayó ante Cabo Verde por 1-2. Uno de los aficionados fue arrestado por atacar al entrenador en el hotel del equipo. La gente de seguridad tuvo que resguardarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Canadá consigue complicada victoria ante Surinam en Concacaf Nations League